Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zwischen Sonntag und Montag (25.04. bis 26.04.2021) beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw Ford, der in der Schleizer Straße abgestellt war. Dabei zerstörten sie die Windschutzscheibe und verursachten Kratzer an beiden Fahrzeugseiten. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

