Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Gera (ots)

Gestern Vormittag (26.04.2021), gegen 10:00 Uhr kam es an der Kreuzung Langenberger Straße / Zu den Wiesen zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Skoda (Fahrer 35) und einem Motorrad San Yang. Aufgrund des Unfalles kam der 69-jährige Krad-Fahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Mit einem RTW kam er in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei das Motorrad abgeschleppt werden musste. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

