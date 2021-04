Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Supermarkt - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Mehrere Polizeibeamte kamen heute Nacht (27.04.2021) in der Braustraße zum Einsatz, da von dort der Einbruch in einen Supermarkt gemeldet wurde, was sich schließlich vor Ort auch bestätigte. Es stellte sich heraus, dass die Einbrecher gegen 02:40 Uhr zunächst eine Glasscheibe beschädigten und so ins Innere des Marktes gelangten. Was sie tatsächlich stahlen, ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend bekannt. Die Einbrecher sind bis dato, trotz sofortig eingeleitete Fahndung der Polizei, weiterhin flüchtig. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugenhinweise gesucht, die zur Identifizierung der noch unbekannten Täter führen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

