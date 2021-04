Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer flüchtete

Hohndorf: Am gestrigen Sonntag, den 25.04.2021, gegen 16:50 Uhr, wollten Polizeibeamte in der Hohndorfer Straße den Fahrer eines Mopeds Simson kontrollieren. Dieser versuchte zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgungsfahrt gestellt werden. Der Grund für das Handeln des 20-Jährigen wurde bei der anschließenden Kontrolle schnell geklärt. Das Fahrzeug war nicht versichert und er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

