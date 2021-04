Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Gera (ots)

Altenburg: Am 24.04.2021 um 17:30 Uhr durchlief ein 38-jähriger mit einem Rucksack den Kassenbereich eines Verbrauchermarkte (Aldi) in der Offenburger Allee ohne etwas zu bezahlen. Es wurde jedoch der Alarm im Berich ausgelöst worauf der 38-jährige flüchtet. Er konnte durch einen Mitarbeiter gestellt und der Polizei übergeben werden. Im Rucksack wurden Lebensmittel aus dem Markt aufgefunden sowie weitere Artikel, die offensichtlich aus einem weiteren Ladendiebstahl aus dem in der Kauerndorfer Allee befindlichen Verbrauermarkt "Lidl" stammten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 38-jährige seinen Weg fortsetzen. Es wurde ein Ermittlungeverfahren eingeleitet

