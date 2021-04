Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder entwendet

Gera (ots)

Altenburg:

Im Zeitraum vom 21.04. - 22.04.2021 überstiegen unbekannte Täter den Gartenzaum eines Grundstückes in der Paditzer Straße und entwendeten dort ein gesichert abgestellte Moutainbike des Typ NEON in der Farbe schwarz.

Im Zeitraum vom 24.04. - 25.04.2021 wurde ein Mountainbike des "Kettler" in der Farbe schwarz entwendet. Dieses war am park-and-ride-Parkplatz am Bahnhof Altenburg gesichert abgestellt worden. Das angeschlossene Vorderrad blieb noch stehen. Der Rest wurde entwendet. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell