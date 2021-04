Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall

Greiz (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Samstag, den 24.04.2021 gegen 20:15 Uhr, zum Brand an einer Garage in der Beethovenstraße in Greiz. Ein unmittelbar angrenzender Holzverschlag stand in Flammen und musste durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Die Garage wurde beschädigt, beide Pkw konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Greiz.

