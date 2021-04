Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkohol im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am 24.04.2021 unterzogen Polizeibeamte im Kugelacker in Greiz den Fahrer eines VW einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte knapp ein Promille. In der Folge wurde der 40-jährige Fahrzeugführer zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Messung zur Polizeiinspektion Greiz verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

