Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit leicht verletzter Person

Greiz (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021 um 08:40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Ford-Fahrer die Geraische Straße aus Richtung Auma kommend in Richtung Braunsdorf. Während eines Überholvorganges durch die dahinter befindliche, 20-jährige Seat-Fahrerin kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 20-jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich voll gesperrt.

