LPI-G: Einbruch in Arztpraxis

Bad Köstritz (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 20:00 Uhr, zu Freitag, 07:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz ein. Dort entwendeten sie einen kleinen Tresor aus den Räumlichkeiten und verursachten dabei auch größeren Sachschaden. Am Folgetag wurde der geöffnete Tresor in einer nahe gelegenen Gartenanlage aufgefunden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

