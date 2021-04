Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmiererei - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zu mehreren Graffiti-schmierereien aufgenommen. Demnach besprühten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 22.04.2021 zum 23.04.2021 eine Mauer im Bereich Haeckelstraße / Lindenaustraße sowie einen Parkscheinautomaten im Nahbereich. Unter anderem wurden hier Hakenkreuze auf die Mauer gesprüht und so Sachschaden verursacht. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land), an die Polizei zu wenden. (KR)

