Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hinterrad vom Mountainbike gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 59-jähriger Altenburger verfolgte am 21.04.2021 gegen 17:00 Uhr in der Nordstraße einen Fahrradfahrer, der sich zuvor an seinem im Hausflur abgestellten Mountainbike zu schaffen gemacht hat. Der Dieb demontierte hierbei ein einzelnes Rad vom Cube des 59-Jährigen und radelte samt Beutegut mit seinem eigenen Fahrrad davon. Trotz hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Dieb im Zuge der Fahndung nicht gestellt werden.

Am 22.04.2021 kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen polizeibekannten Mann, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. An diesem befand sich das vom Vortag gestohlene einzelne Rad. Inwiefern der 43-Jährige nun als Täter des Diebstahls in Frage kommt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Das gestohlene Einzelrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern weiter an.

Im Rahmen dieser werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat sowie dem am 21.04.2021 flüchtigen Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 35-40 Jahre, Vollbart, dunkle gekräuselte nach hinten gegelte Haare, dunkel gekleidet, führte orangefarbenen Rucksack mit sich. (RK)

