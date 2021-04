Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinkraftrad technisch verändert

Greiz (ots)

Greiz: Am Donnerstag, den 22.04.2021, gegen 09:10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Pohlitzer Straße den 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades Simson. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug unzulässige technische Veränderungen vorgenommen wurden, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

