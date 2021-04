Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (22.04.2021), gegen 08:15 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Honda Fahrer die Bundesstraße 94 aus Zeulenroda-Triebes in Richtung Greiz. Am Abzweig Niederböhmersdorf missachtete ein 73-jähriger Dacia Fahrer die dortige Vorfahrtsregel, fuhr plötzlich auf die Bundesstraße auf und die Pkw stießen zusammen. Der Fahrer des Pkw Honda wurde verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

