Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Donnerstag (22.04.2021), gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 63-jährige Skoda Fahrerin die Neustädter Straße um auf die Bundesstraße 175 aufzufahren. Hier missachtete sie die Vorfahrt einer 35-jährigen Opel Fahrerin, die diese Straße in Richtung Burkersdorf befuhr. Beide Pkw kollidierten. Durch den Unfall wurden die Fahrzeugführerinnen verletzt, an den Pkw entstanden Sachschäden. Der Bereich der Unfallstelle musste bis gegen 09:10 Uhr gesperrt werden.

