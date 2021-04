Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenbahn besprüht - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Eine an der Endhaltestelle in der Thüringer Straße in Gera stehende Straßenbahn geriet gestern Abend gegen 21:30 Uhr (22.04.2021) ins Visier unbekannter Täter. Während die Bahn dort für ca. 30 Minuten hielt (21:30 Uhr - ca. 22:00 Uhr), näherten sich die Unbekannten und besprühten die Bahn mit verschiedenen Farben. Dabei schmierten sie einen großen Schriftzug an die Seitenwände und verursachten so Sachschaden. Die Geraer Polizei hat di Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

