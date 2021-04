Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Leitplanke

Altenburg (ots)

Rositz: Am 21.04.2021, gegen 14:10 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Toyota die B 7 von Burkersdorf kommend in Richtung Altenburg. Hierbei geriet er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei entstand am Pkw sowie an der Leitplanke Sachschaden. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand

