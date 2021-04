Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti gesprüht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Wie erst jetzt bekannt wurde, sprühten bislang unbekannte Täter, in der Zeit zwischen dem 16.04. und dem 19.04.2021, ein schwarzes Kreuz auf einen Gehweg innerhalb einer Hotelanlage in der Bauerfeindallee und verursachten so Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

