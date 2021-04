Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufgefahren und verletzt

Gera (ots)

Zschippach: Heute Vormittag (22.04.2021), gegen 10:30 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalles in die Brahmetalstraße aus. Nach aktuellem Stand befuhr der Fahrer (65) eines Renaults die besagte Straße. Hierbei bemerkte er den am Straßenrand abgestellten Kleintransporter Mercedes offenbar zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 65-Jährige verletzte sich bei dem Auffahrunfall und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

