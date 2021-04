Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw aufgebrochen - Anzeige wegen Diebstahls erstattet

Gera (ots)

Ronneburg: Am gestrigen Mittwoch (21.04.2021), in der Zeit von 13:10 Uhr bis 14:10 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem in der Grobsdorfer Straße (Parkplatz Buga) abgestellten Pkw Dacia zu schaffen. Dabei schlug er die hintere Dreiecksscheibe des Fahrzeuges (Beifahrerseite) ein und stahl schließlich aus dem Kofferraum eine darin befindliche Handtasche. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

