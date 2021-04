Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Eselsweg

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wie gestern (21.04.2021) bekannt wurde, verschafften sich vom 19.04.2021 zum 20.04.2021 unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände im Eselsweg, um in der Folge gewaltsam in ein dortiges Nebengelass einzudringen. Dies misslang den Einbrechern jedoch, so dass sie sich ohne Beutegut wieder entfernten. Sachschaden verursachten sie dennoch. Die Geraer Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell