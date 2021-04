Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Zeitzer Straße

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 20.04.202, gegen 15:30 Uhr hielt ein 71-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki in der Zeitzer Straße an, so dass seine Beifahrerin (65 Jahre) aussteigen konnte. Beim Öffnen der Beifahrertür bemerkte diese jedoch die von vorn kommende 10-jährige Radfahrerin zu spät, die mir der Beifahrertür kollidierte. Das Kind wurde beim Zusammenstoß verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

