Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw verursacht Sachschaden

Altenburg (ots)

Am 20.04.2021, gegen 13:15 Uhr befuhr ein Lkw Mercedes die Rasephaser Straße. Hierbei stieß er mit einem ordnungsgemäß abgestellten Lkw Fiat Iveco zusammen und kollidiert zudem in der Folge mit einer Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen und an der Laterne. Verletzt wurde zum Glück niemand.

