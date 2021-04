Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (20.04.2021), gegen 07:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger VW Fahrer die Aumaische Straße aus Richtung Auma. An der Kreuzung An der Alten Gießerei wollte er nach links in Richtung Greiz abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen Skoda-Fahrers, welcher die Straße an der Alten Gießerei in Richtung Kleinwolschendorfer Straße befuhr. Es kam zur Kollision beider Kfz. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Pkw VW verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

