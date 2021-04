Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Gebrüder-Häußler-Straßen

Gera (ots)

Am gestrigen Vormittag (20.04.2021), gegen 09:00 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalles in die Gebrüder-Häußler-Straße auf. Dort kam es zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw SSANGYONG (Fahrer 30) und einem Pkw Seat (Fahrer 53). Hierbei verletzte sich der 30-Jährige leicht, so dass er medizinisch versorgt werden musste. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK )

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell