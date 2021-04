Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahl gesucht

Gera (ots)

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutze ein bislang unbekannter Dieb aus, um gestern Abend (20.04.2021) die Fahrradpacktasche eines 65-jährigen Mannes zu stehlen. Gegen 18:40 Uhr befand sich der Geschädigte in der Robert-Erbe-Straße in Gera und lud seine Fahrräder vom Fahrzeug. Als er eines der Räder zu seiner in unmittelbarer Näher befindlichen Wohnanschrift verbrachte, näherte sich der Dieb und griff sich die neben dem Auto abgestellte schwarze Tasche. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugenhinweisen, die zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters oder zum Auffinden der Tasche führen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

