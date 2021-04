Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigungen begangen

Greiz (ots)

Gestern wurde die Polizei darüber informiert, dass am Sonntag, den 18.04.2021, gegen 18:00 Uhr, bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Geldinstituts in der Brückenstraße einschlugen und zwei Laternen im Bereich Burgplatz beschädigten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

