Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter stand unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Greiz (ots)

Seelingstädt: Gestern (19.04.2021), gegen 07:45 Uhr, befuhren ein 42-jähriger VW Fahrer und ein 75-jähriger Skoda Fahrer die Bundesstraße 175 von Langenbernsdorf in Richtung Chursdorf. Der Fahrer des Pkw VW wollte dabei in eine Feldeinfahrt auf der linken Seite abbiegen und übersah offenbar, der Pkw Skoda ihn gerade überholte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass Sachschaden entstand.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 42-Jährige unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Die entsprechenden Tests zeigten einen Wert von über 1,2 Promille und ein positives Ergebnis Betäubungsmittel an.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren zum Gesamtgeschehen eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell