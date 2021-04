Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Beutegut von dannen gezogen

Gera (ots)

Pölzig: Ein auf einem Parkplatz in der Ronneburger Straße abgestellter Sattelzug geriet am vergangenem Wochenende unbekannten Dieben ins Visier. Am Samstag (17.04.2021), in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:50 Uhr brachen diese demnach den verplombten Auflieger auf und gelangten so an das darin befindliche Transportgut. Vermutlich weil dieses zu großräumig verpackt war, zogen die Diebe letzten Ende ohne Beutegut von dannen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Dieben geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

