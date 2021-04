Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Gera (ots)

Caaschwitz: Den Einbruch im Bereich ihres Landcafés meldete am gestrigen Tag (19.04.2021) die 53-jährige Eigentümerin. Unbekannte Täter verschafften sich demnach in der Zeit von 01.04.2021 zum 19.04.2021 Zutritt zu einer Nebenhütte des Café und stahlen von dort einen Baustrahler. Zudem verursachten sie Sachschaden an dem Gebäude. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell