Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand von Schulgebäude beschmiert - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Mehrere Graffiti-Schmierereien auf einem Schulgelände am Johannisplatz meldete am gestrigen Tag (19.04.2021) ein Verantwortlicher der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 01.04.2021 zum 19.04.2021 durch Übersteigen der der Umfriedung Zutritt zum besagten Schulgelände und beschmierten in mehreren Farben die Hauswand des Schulgebäudes, so dass Sachschaden entstand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

