Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppenbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

Altenburg (ots)

Pontewitz: Mehrere Anwohner meldeten am gestrigen Tag (18.04.2021, gegen 13:00 Uhr) den Brand eines Schuppens in Pontewitz, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, begannen sie mit den Löscharbeiten. Hierfür wurde die Ortsdurchfahrt kurzzeitig voll gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in dem Privatschuppen im Zuge von Reparaturarbeiten zum Brandausbruch. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt noch entstand Fremdschaden. (KR)

