Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Greiz (ots)

Linda b. Weida: Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen. Demnach kollidierte am Freitag (16.04.2021) in der Zeit von 08:45 Uhr bis 13:00 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, beim Benutzen einer Ausfahrt in der Hauptstraße, mit dem dort aufgestellten Zaun und verursachte so Sachschaden an mehreren Zaunsäulen sowie Zaunfeldern. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Greizer Polizei nimmt Zeugenhinweise zum Unfallverursacher, bei welchem es sich vermutlich um ein gelbes Fahrzeug handelt, unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (KR)

