Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Graffiti-Schmiererei gesucht

Gera (ots)

Mehrere Graffiti-Schmierereien an der Fassade des Kultur- und Kongresszentrum in der Schlossstraße meldete am Freitag (16.04.2021) ein Verantwortlicher der Geraer Polizei. Unbekannte Täter beschädigten demnach mittels blauer Farbe die betreffende Hausfassade. Die Tatzeit konnte dabei auf Donnerstag (15.04.2021), in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen sowie den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

