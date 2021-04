Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Opel-Transporter beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein in der Georg-Büchner-Straße abgestellter Opel-Transporter geriet ins Visier unbekannter Täter. Im Zeitraum vom 16.04.2021 zum 17.04.2021 beschädigten die Täter das Fahrzeug indem sie den Lack mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzten. Daraufhin entstanden erhebliche Schäden sowohl an der rechten Fahrzeugseite sowie auf dem Dach und am Heck. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

