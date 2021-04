Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl vollstreckt - Fluchtversuch misslingt

Greiz (ots)

Am Abend des 17.04.2021 vollstreckten Polizeibeamter der Polizeiinspektion Greiz einen Haftbefehl in der Zeulenrodaer Dr.-Otto-Nuschke-Straße. Der Gesuchte konnte in seiner Wohnung angetroffen werden und versuchte vor den Beamten zu fliehen. Der Fluchtversuch konnte schnell unterbunden und der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell