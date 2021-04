Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrszeichen und Stromverteilerkasten mutwillig beschädigt

Greiz (ots)

Zu einer Sachbeschädigung in der Greizer "Hohe Gasse" kam es am 18.04.2021 gegen 00:40 Uhr. Ein Zeuge sah mehrere Jugendliche, welche ein Verkehrszeichen ("Durchfahrt verboten") und einen Stromverteilerkasten beschädigten. Eingesetzte Polizeikräfte konnten nur noch eine verdächtige Person am Tatort feststellen. An den besagten Objekten entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 400,-EUR. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter 03661 - 6210 bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden.

