Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrug zum Nachteil älterer Bürger

Gera (ots)

Am Freitag wurde wiederum eine bereits mittwochs stattgefundene Betrugshandlung zum Nachteil älterer Menschen angezeigt.

Hierbei wurde ein 78-jähriger Mann, der gerade eine Bankfiliale in Gera, Straße der Völkerfreundschaft verließ, durch den Täter angesprochen und zunächst in ein Gespräch verwickelt. Die Begehungsweise ist nun zu älteren und unlängst passierten Betrugsdelikten ähnlich oder gar identisch.

Hierbei wird dem Opfer vorgegaukelt, dass man sich von einem früheren Arbeitsverhältnis kenne und anschließend durch geschickte Gesprächsführung Erkenntnisse aus dem Leben des Geschädigten gesammelt, die man dann später als Eigenwissen ausgibt und so das Vertrauen der betagten Geschädigten erlangt. Anschließend wird durch den Täter eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, beispielsweise, dass sich ein Verwandter im Krankenhaus befände, und der Geschädigte um Hilfe, meist durch das Leihen mehrerer tausend Euro, gebeten. Als Pfand werden mehrere als hochwertig angepriesene Jacken, in Wirklichkeit meist billige Kunstleder- oder Kunstpelzjacken und minderwertiger Schmuck, wie Uhren beim Geschädigten hinterlassen und eine Rückgabe des Geldes an einem konkret vereinbarten Termin versprochen, zu welcher es niemals kommt.

Der haupthandelnde Täter wird von den betagten Geschädigten überwiegend auch als älter beschrieben, häufig zwischen 60 und 70 Jahren, von kleiner Körpergröße, mit gepflegter südländische Erscheinung mit dunklen Haaren und nur leicht ausländischem Akzent.

Dieser scheint in Begleitung eines weiteren Mannes zu sein, dieser fährt häuft die Opfer mittels einem Pkw mit vermutlich ausländischen Kennzeichen zur Bank, um die geforderten Geldsummen abzuheben.

Die Polizei Gera ermittelt wegen Betrugs und nimmt Hinweise unter 0365/829-0 entgegen.

