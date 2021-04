Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

In der Zeit vom 01.04.2021 zum 15.04.2021 trieb ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen im Bereich eines Supermarktes in der Zeulsdorfer Straße. Dabei begab sich der Sachbeschädiger in den vergitterten Bereich des Außenventilators des Einkaufsmarktes und beschädigte den dort befindlichen Propeller. Aufgrund dieser Beschädigungen war die Funktionstätigkeit des Ventilators folglich eingeschränkt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

