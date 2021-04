Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Greiz: Weil sie beim Befahren der Zeulenrodaer Straße in Richtung Weida in Schlängellinien fuhr, die Gegenfahrbahn nutzte und mehrfach mit dem Bordstein kollidierte, entschlossen sich Polizeibeamte gestern Abend (15.04.2021, gegen 21:25 Uhr) zur Kontrolle der Renault-Fahrerin. Der Verdacht, dass die Frau (50) unter dem Einfluss vom Alkohol stand, bestätigte sich. Das Testgerät zeigte einen Wert von über 1,9 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

