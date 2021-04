Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Gartenanlage

Altenburg (ots)

Nachdem ein 68-jähriger Gartennutzer am 15.04.2021 die Polizei um Hilfe bat, kamen Altenburger Polizei in der Gartenanlage "Morgensonne" Am Waldessaum zum Einsatz. Im Garten des 68-Jährigen brannte in der Zeit vom 14.04.2021 (gegen 18:30 Uhr) zum 15.04.2021 (gegen 08:00 Uhr) dessen selbst gebautes Gewächshaus und wurde dabei vollständig zerstört. Als der 68-Jährige in seinem Garten eintraf, fand er das abgebrannte Haus vor. Ein Löscheinsatz seitens der Feuerwehr erfolgte nicht. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch nicht bekannt und folglich Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Altenburger Polizei nimmt Zeugenhinweise zur Brandentstehung unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

