Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 14.04.-15.04.2021 wurde der Wegweiser in der Leipziger Straße von unbekannten Tätern mit einem Graffiti verunstaltet und beschädigt. Die Sachbeschädiger brachten mit grüner Farbe in der Größe 30x50 cm das Graffiti an. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenburg unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell