Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Gartenlauben

Gera (ots)

Die Gartenanlage "Am Walde" und die Gartenanlage "Am Brand" in Gera - Dürrenebersdorf gerieten ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 12.04.2021 zum 14.04.2021 verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu insgesamt 7 Gärten und fortfolgend in die jeweiligen Lauben. In den Gartenhäusern selbst durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und stahlen letzten Ende mehrere elektrische Gartengeräte. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

