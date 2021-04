Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots)

Gewaltsam drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 13.04.2021 zum 14.04.2021 in ein ungenutztes Einfamilienhaus in der Schiefergasse ein und verursachte dabei diversen Sachschaden an der Eingangstür. Aus dem Haus selbst entwendeten sie u.a. Elektrogeräte (Videorekorder, Kopfhörer). Anschließend entfernten sich die Unbekannten. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Angaben zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 7 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell