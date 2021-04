Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Gößnitz: Am 14.04.2021, gegen 16:20 Uhr wurde in der Karl-Liebknecht-Straße ein Pkw Audi kontrolliert. Bei der 34-jährigen Fahrerin ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 0,9 Promille, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

