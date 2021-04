Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher wurde gestört

Greiz (ots)

Weida: Gewaltsam versuchte sich heute Nacht (14.04.2014), gegen 00:30 Uhr ein Einbrecher Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Liebsdorfer Straße in Weida zu verschaffen. Bei seiner Tatausführung wurde er jedoch von einem Anwohner überrascht, so dass er kurzerhand die Flucht ergriff und sein Vorhaben im Versuch stecken blieb. Trotz eingeleiteter Fahndung der Polizei konnte der Unbekannte, der als schlank und mit schwarzem Kapuzenpulli bekleidet beschrieben wird, nicht ergriffen werden. Die Greizer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

