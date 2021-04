Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter flüchtete

Greiz (ots)

Berga/Elster: Am gestrigen Dienstag (13.04.2021), gegen 15:15 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines Pkw Seat die Landstraße von Hohenölsen in Richtung Zickra. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers berührten sich die Spiegel. Dabei wurde der des Seat beschädigt. Der Unbekannte flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu ihm oder dem Pkw, bei dem es sich um einen Pkw Skoda Roomster handeln soll, nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

