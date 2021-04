Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von 12.04.2021 zum 13.04.2021 an der Eingangstür einer Arztpraxis in der Werdauer Straße zu schaffen, indem sie die Fensterscheibe der Eingangstür beschädigten. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten selbst gelang nicht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

