Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz nach Diebstahlstat

Gera (ots)

Seit heute Mittag (13.04.2021) sind Polizeibeamte im Bereich Gera-Trebnitz und fortfolgend in Ronneburg im Einsatz. Zuvor kam es auf einem Supermarktparkplatz An der Beerweinschänke zu einer Diebstahlstat, in dessen Zusammenhang ein dunkelblauer Pkw flüchtete. Unverzüglich rückten Polizeibeamte zur Fahndung nach dem Fahrzeug aus. Dieses konnte kurze Zeit später im Bereich Ronneburg festgestellt und angehalten werden. In der Folge der Kontrolle brach das Fahrzeug durch die Kontrollstelle durch, stieß mit einem Polizeifahrzeug zusammen und flüchtete. In diesem Zusammenhang kam es zur Schussabgabe auf die Reifen des flüchtigen Fahrzeuges. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung, bei welcher auch ein Hubschrauber sowie ein Polizeihund eingesetzt wurden, konnte 1 Fahrzeuginsasse (männlich) aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Auch das Fluchtfahrzeug wurde festgestellt. Die beiden anderen Insassen sind derzeit noch flüchtig. Die Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei dauern gegenwärtig noch an. Zur gegebenen Zeit wird nachberichtet. (RK)

