Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Einen kurzen Moment der Abwesenheit nutzten bislang unbekannte Täter aus, um eine Handtasche zu entwenden. Deren Eigentümerin parkte am gestrigen Montag (12.04.2021), gegen 10:45 Uhr, ihren Pkw Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Meinersdorfer Straße. Sie wollte schnell Leergut in einem Container entsorgen und verschloss das Fahrzeug nicht. Als sie nach wenigen Minuten zurückkam, stellte sie fest, dass die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche verschwunden war. Die Polizeiinspektion Greiz nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegen. (OK)

